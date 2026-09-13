Lakhimpur Kheri News: रामापुर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी आग

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घर में रखी नकदी, जेवरात और फर्नीचर भी जल गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों रुपये के नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है।शोरूम के कर्मचारी कुछ समझ पाते, इससे पहले आग विकराल हो गई। शोरूम स्वामी दिनेश कुमार वर्मा ने बताया कि अचानक शोरूम से धुआं और ऊंची लपटें निकलती दिखाई दीं। आग में दर्जनों फ्रिज, एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, अलमारी और अन्य कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए।लोगों के मुताबिक, शोरूम के ऊपरी हिस्से में मालिक का परिवार रहता था। आग की जानकारी होते ही सभी को बाहर निकाल लिया गया। इससे बड़ी घटना होने से बच गई। आग किन कारणों से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है।सीएफओ अक्षय रंजन ने बताया कि घटना की सूचना पर दमकल और फायरकर्मियों को भेजा गया था। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है।