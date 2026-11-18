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विवाद बढ़ने पर सैकड़ों किसानों ने मिल परिसर में प्रदर्शन किया और डोंगे में उतरकर पेराई कार्य बंद करा दिया। किसानों ने 9709 प्रजाति का गन्ना खरीदने के साथ उसका मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई।बुधवार सुबह बड़ी संख्या में किसान गन्ना लेकर मिल पहुंचे थे। मिल प्रबंधन ने इसे रिजेक्ट प्रजाति बताते हुए खरीदने से इन्कार कर दिया। इससे नाराज किसान मिल परिसर में स्थित डोंगे में उतर गए और पेराई कार्य रुकवा दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मिल अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारी भी किसानों के समर्थन में मिल पहुंचे। उन्होंने गन्ना खरीद और उचित मूल्य का मुद्दा उठाया। शाम तक मिल प्रबंधन और किसानों के बीच वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। पेराई बंद होने से गन्ना लदे वाहनों की कतार लग गई।चीनी मिल के यूनिट हेड अवधेश गुप्ता ने बताया कि किसानों ने नकली 9709 प्रजाति का गन्ना उगाया है। इसकी पुष्टि गन्ना शोध संस्थान के विशेषज्ञ भी कर चुके हैं। पिछले वर्ष भी किसानों ने यही प्रजाति उगाई थी। किसानों की परेशानी देखते हुए तब इसकी खरीद कर ली गई थी और आगे इसकी बोआई न करने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद किसानों ने इस बार भी इसकी बोआई की।प्रदर्शन के दौरान संजीत वर्मा, सुमित तिवारी, आदित्य मनार, मनोज सिंह, दीनदयाल और रामखेलावन सहित कई किसान मौजूद रहे।