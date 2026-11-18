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विधानसभा प्रभारी रमाकांत मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में छूटे मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाएं। इसके लिए 21 और 22 नवंबर को प्रत्येक बूथ पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और महिलाओं के नाम प्राथमिकता से जुड़वाए जाएंगे। कार्यकर्ता फॉर्म भरवाकर बीएलओ से संपर्क करें।सदर विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के सेनापति हैं। मतदाताओं के नाम जुड़वाने के साथ डबल इंजन सरकार की ओर से गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के हित में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उनकी है।नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के साथ सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाया है। इससे पहले मतदाता अभियान के संयोजक अरविंद सिंह संजय ने फॉर्म भरने और मतदाता जोड़ने की प्रक्रिया की जानकारी दी।बैठक में नगर अध्यक्ष देवदत्त चड्ढा, विनीत मनार, संतोष कुमारी, आशू मिश्रा, शरद मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा और पवन गुप्ता मौजूद रहे।