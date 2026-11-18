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डीएम ने किसानों को स्व जनगणना के प्रति जागरूक करते हुए स्वयं अपनी गणना कराने को कहा। इस दौरान उन्हें स्व जनगणना से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए गए।उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने पराली जलाने की घटनाओं पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल ऐसी घटनाओं में कमी आई है। इसे बरकरार रखते हुए पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रयास किया जाए। कहीं भी पराली जलाने की घटना सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाए।जिला गन्ना अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्रा ने गन्ना विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी कृषि बीज भंडारों पर रबी फसलों के बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।