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जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे छह मजदूर एक किसान के खेत में गन्ना छील रहे थे। इसी दौरान तेंदुआ उनके पास से निकल गया। मजदूर उसे बाघ समझकर घबरा गए। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। उत्तर निघासन वन रेंज बेलरायां के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मौके पर स्टाफ भेजकर स्थिति दिखवाई जा रही है।तीन दिन बाद फिर महेशपुर पहुंचे नेपाली हाथीममरी। मोहम्मदी वन रेंज की आंवला बीट और भुइयां देवी जंगल में तीन दिन बिताने के बाद नेपाली हाथियों का झुंड मंगलवार रात फिर महेशपुर के जंगल में पहुंच गया। हाथियों की लगातार आवाजाही से आसपास के गांवों के किसानों की चिंता बढ़ गई है। झुंड अब तक दो दर्जन से अधिक गांवों में गन्ने और धान की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा चुका है।रेंजर निर्भय प्रताप शाही और फॉरेस्टर रोहित श्रीवास्तव के मुताबिक, हाथियों का दल एक सप्ताह से सहजनियां, देवीपुर, महेशपुर, भुइयां देवी और आंवला बीट के जंगलों में घूम रहा है। मंगलवार रात आंवला जंगल से लौटकर झुंड महेशपुर पहुंचा। अनुमान है कि बुधवार रात हाथी देवीपुर के जंगल से होते हुए बृहस्पतिवार रात तक सहजनियां जंगल के रास्ते मैलानी रेंज के जंगल में चले जाएंगे।अधिकारियों ने बताया कि हाथियों का झुंड बीते बृहस्पतिवार रात मोहम्मदी रेंज के जंगल में आया था। इसके बाद से वह लगातार जंगल बदल रहा है और आसपास के गांवों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है।