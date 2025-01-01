Lakhimpur Kheri News: पलिया की 11 बेटियों ने कुराश में जीते 11 पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 09 Sep 2026 12:04 AM IST
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पलियाकलां। बुलंदशहर के यमुनापुरम स्टेडियम में सात सितंबर को हुई अंतर मंडलीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कुराश प्रतियोगिता 2026-27 में पलिया ब्लॉक की 11 बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालिकाओं ने पांच स्वर्ण और छह रजत पदक जीते।
केजीबीवी नौरंगपुर वनग्राम पलिया की स्नेहा, करीना, आशिका, अनन्या और अर्पिता ने अपने-अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीते। ईशा राना, अंजली, मधुमती, सौम्या, मिसी और पायल ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीते।
सभी 11 पदक विजेता बालिकाओं का राज्य स्तरीय टीम में चयन हुआ है। उनकी सफलता पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने सराहना की है।
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केजीबीवी नौरंगपुर वनग्राम पलिया की स्नेहा, करीना, आशिका, अनन्या और अर्पिता ने अपने-अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीते। ईशा राना, अंजली, मधुमती, सौम्या, मिसी और पायल ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीते।
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सभी 11 पदक विजेता बालिकाओं का राज्य स्तरीय टीम में चयन हुआ है। उनकी सफलता पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने सराहना की है।