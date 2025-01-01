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Lakhimpur Kheri News: पलिया की 11 बेटियों ने कुराश में जीते 11 पदक

Wed, 09 Sep 2026 12:04 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 09 Sep 2026 12:04 AM IST
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11 daughters of Palia won 11 medals in Kurash
बुलंदशहर में पलिया का परचम लहराने वाले नौरंगपुर कस्तूरबा विद्यालय के बच्चे। स्रोत: विद्यालय
पलियाकलां। बुलंदशहर के यमुनापुरम स्टेडियम में सात सितंबर को हुई अंतर मंडलीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) कुराश प्रतियोगिता 2026-27 में पलिया ब्लॉक की 11 बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालिकाओं ने पांच स्वर्ण और छह रजत पदक जीते।
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केजीबीवी नौरंगपुर वनग्राम पलिया की स्नेहा, करीना, आशिका, अनन्या और अर्पिता ने अपने-अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीते। ईशा राना, अंजली, मधुमती, सौम्या, मिसी और पायल ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीते।
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सभी 11 पदक विजेता बालिकाओं का राज्य स्तरीय टीम में चयन हुआ है। उनकी सफलता पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने सराहना की है।
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