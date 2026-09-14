Kushinagar News: चौपाल लगाकर कानून का पाठ पढ़ा रही महिला पुलिस

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मिशन कोऑर्डिनेटर नलिन सिंह ने बताया कि चौपाल में महिलाओं और बालिकाओं से संवाद कर उन्हें किसी भी तरह की हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में चुप नहीं रहने के लिए प्रेरित की जा रही हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न या अन्य किसी अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस की मदद ली जा सकती है। साथ ही महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। चौपाल में साइबर अपराध से बचाव को लेकर भी विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है।महिला थानाध्यक्ष चंदा यादव ने बताया कि चौपाल में पुलिसकर्मी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने तथा सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी जा रही है। महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। गांवों में चौपाल के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं तक सीधे पहुंचकर उन्हें कानून की जानकारी देने का अभियान लगातार जारी रहेगा।