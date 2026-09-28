Kushinagar News: बांसी नदी का जलस्तर बढ़ा, खोला गया पीपा का पुल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:24 AM IST
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तमकुहीरोड। पिपराघाट के गोलाघाट स्थित बांसी नदी पर लगा पीपे का पुल रविवार को बांसी नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद खोल दिया गया। क्षेत्र के लोगों ने तहसील प्रशासन से सरकारी नाव चलवाने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011- 2012 में पीपे के पुल का निर्माण कराया था। इससे टिकुलिया, राजपुर बगहा, भरवलिया, राजपुर खाश, गोला घाट, तीनटोलिया, जोगनी, इमिलिया टोला, बुटन टोला, प्रभुनाथ चौराहा, नौका टोला, मोतीराय टोला, नरवाजोत जाने वाले लोगों का आवागमन आसान हो गया था। तीन दिन तक झमझमा बारिश और गंडक नदी के जलस्तर पर वृद्धि से बांसी नदी भी उफान पर है। क्षेत्र के यमुना सिंह, सरल शर्मा, राजकिशोर निरंकारी, जयप्रकाश यादव, ध्रुव निषाद, रामदेनी निषाद, आदित्य यादव, शिवजी रजक आदि ने सरकारी नाव चलवाने की मांग की है। संवाद
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