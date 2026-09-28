फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Shraddha-Tarpan rituals begin to seek the blessings of ancestors.

Kushinagar News: पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध-तर्पण शुरू

Mon, 28 Sep 2026 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Shraddha-Tarpan rituals begin to seek the blessings of ancestors.
पडरौना। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। 15 दिन तक पितरों का आशीर्वाद पाने और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। श्राद्ध कर्म तभी पूरी तरह सफल माना जाता है, जब इसे सही नियमों और श्रद्धा के साथ किया जाए। पितृपक्ष पितृ ऋण चुकाने का अहम समय होता है।
विज्ञापन


नदियों, घाटों और पोखरों पर पिंडदान से पितर तृप्त होते हैं। पितरों को भोजन और अपनी श्रद्धा पहुंचाने का साधन है। श्राद्ध पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने के लिए भोजन, दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा 27 सितंबर को पड़ रही है। सर्वपितृ विसर्जनी अमावस्या 10 अक्तूबर को मनाया जायेगा।
विज्ञापन


विजयपुर दक्षिण पट्टी निवासी आचार्य राजकिशोर मिश्र ने बताया कि पितरों को दो भागों में बांटा गया है। एक है दिव्य पितर और दूसरा मनुष्य पितर। दिव्य पितर और मनुष्य जीवों के कर्मों के आधार पर उनका न्याय करते हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान मानते हैं, वही इनके न्यायाधीश यमराज हैं। पुराणों में बताया गया है कि पितर गंध व रस से तृप्त होते हैं। इसलिए लोगों को गंध और रस अर्पित करना चाहिए, जबकि शांति के लिए जातक जब जलते हुए उपले (गाय के गोबर से बने कंडे) में गुड़, घी और अन्न अर्पित करते हैं, तो इससे गंध से निर्मित होती है। इसी गंध को पितर (घ्राण शक्ति) के द्वारा वह भोजन ग्रहण करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




0000000



जल देने की विधि

पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहते हैं। कुश लेकर हाथ जोड़ें और जिनका तर्पण कर रहे हैं, उनका ध्यान कर इस मंत्र का जप करें...... ॐ (ओम) आगच्छन्तु में पितर ग्रहन्तु जलाञ्जलिम। अंगूठे की मदद से 5, 7 या 11 बार चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से वे तृप्त होते हैं।



000000



क्या दान करें:

पितृपक्ष में काला तिल, गेहूं, चावल, गाय का दान, सोना, सफेद वस्त्र, चांदी का दान फलदायी माना गया है। सफेद रंग से पितर अति प्रसन्न होते है।



0



पितृदोष के लक्षणः

गृहक्लेश, संतान से संबंधित परेशानी, विवाह में बाधा, आकस्मिक दुर्घटना, नौकरी व व्यापार में बाधा, खराब सेहत आदि तमाम तरह के दुख पितृदोष के लक्षण हैं। पितृपक्ष में जलांजलि या पिंडदान (पार्वण श्राद्ध) न करने से पितृदोष उत्पन्न हो जाता है।




0



पितृदोष से मुक्ति के लिएः

आचार्य के अनुसार, पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के निधन की तिथि पर तर्पण करें। पार्वण श्राद्ध करें (घर पर, मंदिर पर, गंगातट पर पिंडदान), ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान करें। यदि तिथि ज्ञात न हो तो अमावस्या के दिन पिंडदान करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed