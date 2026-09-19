Kushinagar News: सभासद पद के लिए दो महिलाओं ने खरीदा नामांकन पत्र
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:24 AM IST
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तमकुहीरोड। सेवरही नगर पंचायत के वार्ड- 17 जवाहर नगर की महिला सभासद के निधन से रिक्त हुई पद के लिए उप चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। पहले दिन तीन बजे तक प्रमिला देवी पत्नी पप्पू जायसवाल और अंजली देवी पत्नी राजकुमार राजू ने नामांकन पत्र खरीदे। तमकुहीराज के न्यायिक तहसीलदार गोपाल जी को रिटर्निंग आफिसर और दुदही के नायब तहसीलदार राजेश कुमार भारती को सहायक रिटर्निंग आफिसर बनाया गया है। 24 सितंबर तक नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। संवाद
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