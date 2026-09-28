Kushinagar News: सड़क पर गिरा पेड़, ठप रहा आवागमन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:23 AM IST
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उजारनाथ। पटहेरिया-तुर्कपट्टी मार्ग पर सेंदुरिया गांव के पास पेड़ गिरने से रविवार को बड़े वाहनों के आवागमन ठप रहा। लोगों ने पेड़ की टहनियों को काटकर रास्ता बनाया। उसके बाद बाइक समेत छोटे वाहनों का आवागमन चालू हो सका। राजपत चौराहा के पास एक पेड़ शनिवार की रात तेज हवा के दौरान सड़क पर पेड़ गिरने से सड़क व उसकी पटरियां अवरुद्ध हो गईं। थोड़ी देर में सड़क के दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में यातायात बंद होने से यात्रियों के परेशानी देकर कुछ ग्रामीणों ने पेड़ की टहनियों को काटकर किनारे किया। संवाद
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