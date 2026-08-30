Kushinagar News: गंडक की धारा के साथ आ रहा भारत-नेपाल का साझा दुख... छलक आईं आंखें

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नेपाल में भीषण त्रासदी के बाद दिल्ली ने जिस तत्परता के साथ सहायता का हाथ बढ़ाया, उसने दुनिया को दोनों देशों की निकटता का चेहरा दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया और राहत सामग्री की खेप भेजनी शुरू कर दी। इस रिश्ते का दूसरा और शायद अधिक गहरा चेहरा नारायणी नदी (गंडक) के किनारे दिखाई देता है, जहां नदी के साथ भारत की धरती तक नेपाल की त्रासदी पहुंची और बिछड़े लोगों की तलाश का एक सिरा महराजगंज और कुशीनगर में आकर जुड़ गया।महराजगंज और कुशीनगर में गंडक से मिले शव इस त्रासदी की सबसे मार्मिक तस्वीर हैं। भले ही रिपोर्ट में वे संख्या हैं लेकिन हर संख्या के पीछे एक पूरा परिवार है। किसी मां की प्रतीक्षा, किसी पत्नी की उम्मीद, किसी बच्चे का सवाल और किसी घर की वह खामोशी, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नेपाल में जिस व्यक्ति को उसके अपने तलाश रहे हैं, उसकी अंतिम निशानी जब भारत की नदी के किनारे मिलती है, तो सीमा की सारी औपचारिकताएं छोटी पड़ जाती हैं।वहां कोई विदेशी नहीं रहता, कोई पराया नहीं रहता, वहां सिर्फ एक मनुष्य रहता है, जिसे उसके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश दूसरे देश की धरती पर शासन प्रशासन की ओर से होती है। यही भारत-नेपाल संबंध की सबसे सच्ची तस्वीर है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा इस रिश्ते को और विशिष्ट बनाती है। नरवाजोत बंधे के किनारे बसे गांव पिपराघाट निवासी कैलाश सिंह, राजू चौहान, रामप्रताप सिंह, अहिरौलीदान गांव के पप्पू सिंह, डॉ. ब्रह्म शर्मा, नीरज सिंह, बाघाचौर निवासी पप्पू यादव से शनिवार की दोपहर करीब दो बजे बंधे पर मौजूद लोगों से नेपाल में त्रासदी और नदी में बहते शवों की चर्चा की गई तो इन लोगों की आंखें भर आई। इन लोगों का कहना था कि आधे से अधिक उम्र गुजर गए लेकिन नारायणी में इस तरह की लाशों और घर गृहस्थी के सामानों को बहता हुआ नहीं देखा था, यह देख मन बहुत दुखी है।