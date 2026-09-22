Kushinagar News: पीएम पर टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

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पकड़ियार बाजार। भाजपा बूथ अध्यक्ष हेमंत गोंड ने पुलिस को तहरीर दी दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में कहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा की ओर से दीप प्रज्वलित कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम से जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। आरोपी ने पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। थानाध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने बताया कि उन्हें मामले की जांच की जा रही है। संवाद