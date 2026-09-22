Kushinagar News: बिजली के पोल से टकराई स्कूल बस, बचे बच्चे

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जानकारी के अनुसार, रामकृता इंटरमीडिएट कॉलेज पिपरा जटामपुर की बस दुदही क्षेत्र से छात्र-छात्राओं को लेकर विद्यालय आती-जाती है। सोमवार सुबह करीब आठ बजे बस बच्चों को लेकर विद्यालय जा रही थी। दुदही से कुबेरस्थान जाने वाले मार्ग पर वार्ड नंबर एक के पास बस का फैन बेल्ट टूट गया। इससे चालक का बस पर नियंत्रण नहीं रहा और बस सड़क किनारे लगे हाईटेंशन बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे के समय आपूर्ति चालू थी। बस के पोल से टकराते ही बच्चों में अफरा-तफरी मच गई।बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए। ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चों को बस से बाहर निकाला और उन्हें ढांढ़स बंधाया। चालक ने घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी। इसके बाद दूसरे वाहन से बच्चों को विद्यालय पहुंचाया गया। क्षतिग्रस्त बिजली का पोल मौके पर पड़ा रहा और बस भी हाईटेंशन पोल के पास खड़ी रही। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मामले की जानकारी ली। थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि बस का फैन बेल्ट टूटने के कारण वह अनियंत्रित होकर पोल से टकराई थी। बस में सवार छात्र-छात्राएं बाल-बाल बच गए। इस दुर्घटना में कोई बच्चा या अन्य घायल नहीं है।