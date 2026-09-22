Kushinagar News: एमडीएम की सब्जी में मिले कीड़े, बच्चों ने खाना छोड़ा

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बताया जा रहा है कि भोजन बनने के बाद बच्चों को परोसा गया था। बच्चों का कहना है कि इससे पहले भी विद्यालय के एमडीएम में कीड़े मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। एक साल पहले भी ऐसी शिकायत आई थी। कक्षा आठ की अनामिका मद्धेशिया ने बताया कि खाना खाने बैठी तो सब्जी में कीड़े दिखाई दिए। इसकी जानकारी शिक्षक को दी। कक्षा छह के गोविंद मद्धेशिया ने बताया कि खाने में कीड़ा मिला था। शिक्षक को बताने पर उन्होंने सब्जी अलग रखने और दिखवाने की बात कही।वहीं, कक्षा छह के प्रिंस पटेल ने दावा किया कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दो बार खाने में कीड़ा निकल चुका है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद हसन तारिक अंसारी ने बताया कि सुबह विद्यालय में हस्ताक्षर करने के बाद वह प्रशिक्षण के लिए डायट चले गए थे। उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक करुणेश सिंह ने बताया कि एमडीएम की व्यवस्था सामान्य रूप से प्रधानाध्यापक की ओर से कराई गई थी। भोजन बनने के बाद प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण के लिए चले गए। बाद में बच्चों से इस संबंध में जानकारी मिली।एमडीएम की सब्जी में कीड़े मिलन की जानकारी होते ही विद्यालय में पहुंच गई। जांच की जा रही है। जांच में किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -रीता गुप्ता, बीईओ, दुदही।