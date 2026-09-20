Kushinagar News: विश्वकर्मा पूजा मेले से लापता किशोर देवरिया रेलवे स्टेशन पर मिले

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बनकटा बाजार। चौरा खास थाना क्षेत्र के कोइलसवा बुजुर्ग से बृहस्पतिवार की शाम विश्वकर्मा पूजा मेले में लापता तीन किशोर देवरिया रेलवे स्टेशन पर मिले। पुलिस ने तीनों को शुक्रवार को परिवार वालों को साैंप दिया। कोईलसवा बुजुर्ग के धनेश प्रसाद ने चौरा खास थाने में सूचना दी कि उनका 13 वर्षीय बेटा राज बृहस्पतिवार शाम से लापता है। जांच में पता चला कि गांव के ही किस्मत अली का 16 वर्षीय बेटा इरफान और राजू राजभर का 10 वर्षीय बेटा पवन भी उसी समय से लापता हैं। तीनों के एक साथ लापता होने की जानकारी मिलने पर उपनिरीक्षक महेश मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ उनकी तलाश तेज कर दी। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि बृहस्पतिवार की रात तीनों को बड़हरा बाजार में लगे डोल मेले में एक साथ देखा गया था। संवाद