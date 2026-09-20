Kushinagar News: हरे कृष्ण मंदिर में मनाई गई राधाष्टमी

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कथा व्यास गोविंद गोपाल दास ने उनकी महिमा का वर्णन किया। कहा कि राधाष्टमी राधारानी के प्राकट्य का उत्सव है। राधाजी साक्षात महालक्ष्मी और विष्णुप्रिया स्वरूप हैं। कलियुग में प्रत्येक गृहस्थ को उनकी उपासना करनी चाहिए। उनकी कृपा के बिना गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया, उसी प्रकार माता लक्ष्मी बरसाना में राधारानी के रूप में प्रकट हुईं। राधाजी श्रीकृष्ण की आत्मिक और सर्वोपरि शक्ति हैं।शुभारंभ वृंदावन से आए लोक गायकों के भजनों से हुआ। स्थानीय कलाकारों ने राधा-कृष्ण के प्रसंगों पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। मंदिर में राधारानी के विग्रह का पंचामृत अभिषेक कर विशेष शृंगार किया।