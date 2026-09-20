Kushinagar News: बिना फिटनेस दौड़ा रहे स्कूल बस

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दरअसल, जिले में स्कूली वाहनों की फिटनेस को लेकर परिवहन विभाग लगातार जांच कर रहा है। पूर्व में विभाग की ओर से स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि बिना फिटनेस, परमिट और जरूरी सुरक्षा मानकों के कोई भी वाहन बच्चों को लेकर सड़क पर नहीं दौड़ाया जाएगा। इसके बाद जिले के 117 स्कूल वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र के सड़क पर संचालित मिल गए। एआरटीओ की टीम ने अलग-अलग मार्गों पर स्कूली वाहनों की जांच की। इस दौरान ऐसे वाहन भी मिले, जिनके संचालकों ने शपथ पत्र दिया था। वाहनों के दस्तावेज और फिटनेस की जांच की गई। नियमों का पालन नहीं मिलने पर संबंधित बसों का चालान किया गया। विभाग की इस कार्रवाई से उन संचालकों में हड़कंप है, जो बच्चों को लेकर नियमों की अनदेखी कर रहे थे।एआरटीओ की टीम स्कूली वाहनों को रोककर फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी अभिलेखों की भी जांच कर रही है।