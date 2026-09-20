Kushinagar News: जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों को दिया अंतिम रूपच

विज्ञापन



आयोजित कार्यशाला में लखनऊ निदेशालय से नामित जिला जनगणना प्रभारी लवलीन पटेल ने प्रशिक्षण दिया। इसमें जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जनगणना कर्मी और ऑपरेटर शामिल हुए। जिला जनगणना प्रभारी ने प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की तैनाती, उनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों की जानकारी दी। साथ ही संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय, अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव, निर्धारित प्रपत्रों और डाटा की शुद्धता पर विशेष जोर दिया गया। उन्हाेंने बताया कि जनगणना के कार्य में किसी तरह की लापरवाही से आंकड़ों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सभी स्तरों पर आपसी समन्वय बनाए रखते हुए प्रत्येक कार्य को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाए।

विज्ञापन

पडरौना। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर जिले में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और ऑपरेटरों को उनके दायित्व, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। अधिकारियों को जनगणना का काम निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पारदर्शिता और शुद्धता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए गए।