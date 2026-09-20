Kushinagar News: निशाने पर था नीरज, रोहित की कर दी हत्या

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आरोपियों ने धमकी देते हुए नीरज पर गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाया था। 17 सितंबर को नीरज सेवरही पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी। सेवरही पुलिस ने शुक्रवार को दोपहर धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज की तो आरोपी बौखला गए और वारदात को अंजाम दिया। रोहित की हत्या के बाद शनिवार को गांव में मातम पसरा रहा। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सपही निवासी नीरज पटेल सेवरही थाना क्षेत्र के बभनौली चौराहा पर कपड़े की दुकान चलाते हैं। करीब छह माह पूर्व कृषि अनुसंधान केंद्र पर गार्ड को आरोपियों ने पीट दिया था। इस मामले में गार्ड ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नीरज उसमें गवाह था। घटना के बाद से आरोपी घर छोड़कर लापता थे।पुलिस की जांच में पता चला कि नीरज पटेल की दुकान पर आरोपियों ने चार दिन पूर्व गवाही से मुकरने के लिए कहा था। 17 सितंबर को नीरज ने नामजद छह आरोपियों के खिलाफ सेवरही थाने में तहरीर दी थी। पुलिस इस मामले में शुक्रवार को दोपहर प्राथमिकी दर्ज की। यह बात आरोपियों को नागवार लगी थी।घर वालों ने बताया कि शुक्रवार शाम को रोहित गांव के तिराहे पर हंसी-ठिठोली कर रहा था। इसी दौरान उसका दोस्त नीरज पटेल बाइक से पहुंचा और रोहित को बभनौली चौराहे से घूमकर आने की बात कह साथ लेकर निकला था।शुक्रवार रात से चार टोले में विभाजित धुरिया हाता गांव में मातम पसर गया है। गांव के तिराहे पर मौजूद गांव के प्रधान वीरेंद्र प्रसाद पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव, आल्हा यादव, राजेश यादव, वीरेंद्र खरवार, रामायण यादव आदि ने बताया कि रोहित मिलनसार युवक था। दिल्ली में रहकर फर्नीचर का काम करता था। एक मह पूर्व छुट्टी बिताने घर आया था और सितंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली जाने वाला था।रोहित के पिता सुरेंद्र खरवार तीन बेटियाें में उजाला देवी व गुंजन देवी की शादी हो चुकी है। संजू अविवाहित है। रोहित का बड़ा भाई मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और परिजनों के संपर्क में कम ही रहता हैं। सुरेंद्र खरवार प्राइवेट बस चालक हैं और मुंबई में रह कर काम करते हैं। बेटे रोहित की मौत की सूचना के बाद सुरेंद्र टूट चुके हैं और बदहवास हैं।