विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, खड्डा थाना क्षेत्र के बहेलिया गांव निवासी अमीन (55) टेंपो का पार्ट खरीदने के लिए अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में स्थित मोटर पार्ट्स की दुकान पर जा रहे थे। इसी दौरान स्टेट बैंक चौराहे से सुभाष चौक की ओर तेज रफ्तार से जा रही डायल 112 की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए।आरोप है कि टक्कर के बाद चालक ने गाड़ी को खतरनाक तरीके से पीछे किया और मौके से भाग गया। इस दौरान आसपास मौजूद लोग वाहन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। कुछ देर बाद थाने के दो सिपाही मौके पर पहुंचे और घायल को तुरकहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।बताया जा रहा है कि घटना के समय सरकारी वाहन होमगार्ड चला रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। थानाध्यक्ष संतराज यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में है। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। उनके निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।