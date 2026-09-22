Kushinagar News: वन स्टॉप सेंटर का का किया निरीक्षण

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पडरौना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने सोमवार को वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ वहां रह रही महिलाओं और बालिकाओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। निरीक्षण में साफ-सफाई, खान-पान और पेयजल की व्यवस्था संतोषजनक मिली। किसी तरह की खामी नहीं पाई गई। सचिव भुवन ने वन स्टॉप सेंटर में भर्ती महिलाओं और बालिकाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। किसी ने भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बताई। निरीक्षण के दौरान केंद्र के सभी कर्मचारी और पुलिस बल उपस्थित मिले। इस दौरान केंद्र प्रशासिका रीता यादव, पैरामेडिकल नर्स चंदा सिंह, केस वर्कर प्रियंका चौरसिया, मुनीष कुमार, पुष्पा, जया देवी, सिद्धि साहा, सीमा आदि मौजूद रहीं। संवाद