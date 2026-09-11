Kushinagar News: सेवा संकल्प अभियान में जनभागीदारी पर जोर, 17 से होंगे विविध आयोजन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:34 AM IST
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पडरौना। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में एक माह तक विभिन्न जनकल्याणकारी और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले अभियान में जनभागीदारी को केंद्र में रखते हुए रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, मतदाता जागरूकता और नशामुक्ति कार्यक्रम होंगे।
इसकी तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को सीडीओ कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा काल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ नागरिकों को विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प से जोड़ना है।
उन्होंने प्रमुख मार्गों, चौराहों, नवनिर्मित भवनों, कार्यालयों और नदी घाटों के आसपास स्वच्छता व जनजागरूकता गतिविधियां कराने और प्रमुख स्थानों पर दीप प्रज्वलित करने के निर्देश दिए।
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सीडीओ ने कहा कि अभियान के दौरान विद्यालयों में प्रभातफेरी के साथ कक्षा पांच से आठ तक पेंटिंग और कक्षा नौ से 12 तक भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी।
उच्च शिक्षण संस्थानों में संवाद और ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’ विषय पर भाषण व वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी। वॉल पेंटिंग, सघन पौधरोपण, वंचित बच्चों की शिक्षा में सहयोग, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पैदल, साइकिल व मोटरसाइकिल रैलियां भी होंगी।
प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर तीन दिवसीय उत्सव व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सार्वजनिक सम्मान करने के साथ माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। हेल्दी बेबी प्रतियोगिता भी आयोजित होगी।
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इसकी तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को सीडीओ कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा काल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ नागरिकों को विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प से जोड़ना है।
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उन्होंने प्रमुख मार्गों, चौराहों, नवनिर्मित भवनों, कार्यालयों और नदी घाटों के आसपास स्वच्छता व जनजागरूकता गतिविधियां कराने और प्रमुख स्थानों पर दीप प्रज्वलित करने के निर्देश दिए।
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सीडीओ ने कहा कि अभियान के दौरान विद्यालयों में प्रभातफेरी के साथ कक्षा पांच से आठ तक पेंटिंग और कक्षा नौ से 12 तक भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी।
उच्च शिक्षण संस्थानों में संवाद और ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’ विषय पर भाषण व वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी। वॉल पेंटिंग, सघन पौधरोपण, वंचित बच्चों की शिक्षा में सहयोग, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पैदल, साइकिल व मोटरसाइकिल रैलियां भी होंगी।
प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर तीन दिवसीय उत्सव व संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का सार्वजनिक सम्मान करने के साथ माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। हेल्दी बेबी प्रतियोगिता भी आयोजित होगी।
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