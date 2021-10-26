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Kushinagar News: रबी फसलों के प्रमाणित बीज पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

Thu, 17 Sep 2026 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:01 AM IST
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50 percent subsidy will be given on certified seeds of Rabi crops
पडरौना। रबी की तैयारी में जुटे किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, सरसों और अलसी के बीज सामान्य वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को निशुल्क मिनी किट भी दी जाएगी।
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जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर संबंधित फसलों के बीज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। किसानों को निर्धारित समयावधि में बुकिंग पूरी करनी होगी। उन्होंने किसानों से स्वयं बुकिंग करने के साथ ही गांव और आसपास के अन्य किसानों को भी ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को रबी फसलों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। विभाग ने किसानों से समय रहते ऑनलाइन बुकिंग कराने को कहा है, जिससे उन्हें योजना का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो। ऑनलाइन बुकिंग में किसी प्रकार की समस्या आने पर किसान अपने विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार के प्रभारी अथवा संबंधित क्षेत्रीय कृषि कर्मी से संपर्क कर सकते हैं।
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