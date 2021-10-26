Kushinagar News: सट्टा प्रदर्शन मेले में किसानों ने उठाईं समस्याएं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:04 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:04 AM IST
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बोदरवार। गन्ना विकास समिति परिसर में बुधवार को आयोजित सात दिवसीय गन्ना सट्टा प्रदर्शन किसान मेला में किसानों ने कई समस्याएं रखीं। किसानों ने गन्ना आपूर्ति पर्ची में अनियमितता, गन्ना मूल्य, नई प्रजाति के बीज, खाद और दवाओं से जुड़ी शिकायतें कीं।
मेले का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू ने किया। इसके बाद किसानों ने चीनी मिलों से गन्ना आपूर्ति के लिए जारी होने वाली पर्चियों में कई बार अनियमितता सामने की शिकायत की। किसानों ने कहा कि अनियमित तौल मिलने से मिल को गन्ना आपूर्ति करने में परेशानी होती है। किसानों ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने के साथ ही नई प्रजातियों के गन्ने का बीज, खाद और दवाएं चीनी मिल व समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने की मांग की। समिति अध्यक्ष ने किसानों को बताया कि किसानों की सुविधा और जरूरत के अनुसार खाद व बीज उपलब्ध कराने पर समिति विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति के जर्जर भवन की मरम्मत और नए निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन स्तर तक पत्राचार किया गया है।
इस दौरान श्याम नारायण तिवारी, अमर सिंह, नेबूलाल, जनार्दन सिंह, जयगोविंद सिंह, संजय सिंह, धीरेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे।
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मेले का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू ने किया। इसके बाद किसानों ने चीनी मिलों से गन्ना आपूर्ति के लिए जारी होने वाली पर्चियों में कई बार अनियमितता सामने की शिकायत की। किसानों ने कहा कि अनियमित तौल मिलने से मिल को गन्ना आपूर्ति करने में परेशानी होती है। किसानों ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने के साथ ही नई प्रजातियों के गन्ने का बीज, खाद और दवाएं चीनी मिल व समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने की मांग की। समिति अध्यक्ष ने किसानों को बताया कि किसानों की सुविधा और जरूरत के अनुसार खाद व बीज उपलब्ध कराने पर समिति विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि समिति के जर्जर भवन की मरम्मत और नए निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन स्तर तक पत्राचार किया गया है।
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इस दौरान श्याम नारायण तिवारी, अमर सिंह, नेबूलाल, जनार्दन सिंह, जयगोविंद सिंह, संजय सिंह, धीरेंद्र पाल सिंह आदि मौजूद रहे।