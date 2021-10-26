Kushinagar News: झूठी निकली डिलवरी वैन चालक से छिनैती की सूचना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:06 AM IST
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पिपरा कनक। गैस डिलवरी वाहन के चालक की तरफ से पीआरवी को दी गई छिनैती की सूचना पुलिस की जांच में झूठी निकली। पुलिस की पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि गैस के लिए कुछ युवक से झड़प हुई थी। युवकों को फंसाने के लिए पुलिस को कैश व मोबाइल लूट की झूठी सूचना दी थी। पटहेरवा क्षेत्र के गांव बोदा टोला समउर स्थित एक गैस एजेंसी का डिलवरी वाहन गैस वितरण करने आया था। थानाध्यक्ष प्रविंद्र कुमार राय बताया है कि डिलवरी वैन चालक ने कैश छिनैती की सूचना पुलिस को झूठी दी थी। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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