Kushinagar News: 6.9 किलो अफीम के साथ नेपाली युवक गिरफ्तार

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कुशीनगर। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एनटीएफ) की टीम ने मंगलवार की रात विशुनपुर कट के पास से नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 6.900 किलोग्राम अफीम, एक मोबाइल, 200 रुपये नकद और नेपाल भंसार की नकदी रसीद बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में उसने बिहार से अफीम लाने की बात बताई। पुलिस की जांच में पता चला कि सरगना नेपाल का रहने वाला है। पुलिस ने अफीम की कीमत 35 लाख रुपये बताई है। संवाद