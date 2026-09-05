Kushinagar News: नशे में चालक दाैड़ाता रहा कंटेनर, 20 मिनट तक सड़क पर रही अफरा-तफरी

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पडरौना कोतवाली और रामकोला पुलिस सूचना पर ट्रक को लोगों के प्रयास से रोका। करीब बीस मिनट इतना भयावह था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहे। हादसे में साइकिल सवार चंद्रेश राजभर और बाइक सवार सुभाष पांडेय अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। इनकी मौत की खबर मिलने पर थाने पर पहुंचे घर वाले शव देख दहाड़े मारने लगे। धनौजी खास के चंद्रेश (15) साइकिल से कृष्ण जन्माष्टमी पर बहन के घर गोबरही के लिए निकला था। पडरौना-रामकोला मार्ग पर चंदरपुर गांव के पास पीछे से कंटेनर चालक ने कुचल दिया। आस-पास लोगों ने शोर मचाया तो चालक ने कंटेनर की गति बढ़ा दी और भागने लगा।इसके पहले कंटेनर चालक ने जटहा बाजार क्षेत्र के सोनवल गांव निवासी बाइक सवार मोतीलाल यादव (36) को पडरौना कोतवाली क्षेत्र में कुचल दिया। इसके बाद रामबर बुजुर्ग निवासी 28 वर्षीय सुभाष पांडेय की बाइक पर कंटेनर चढ़ा दिया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राहगीर सड़क छोड़कर भागने लगे। सड़क किनारे लगीं दुकानें हटा ली गईं। लोगों का कहना था कि अगर चालक को घेराबंदी कर रोका नहीं गया होता, तो कई राहगीरों की जान ले लिया होता। सुभाष पांडेय अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। वह एक रसोई गैस एजेंसी पर काम करते थे और परिवार का भरण-पोषण करते थे।उनकी मौत की सूचना पर पिता रामकोला थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों को पकड़कर फूट-फूट कर रोने लगे। चंद्रेश की मां व परिवार के सदस्य थाने में दहाड़े मारकर रो रहे थे। दोनों परिवारों को बिलखता देख वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे परिवार में मौत की खबर से उदासी छा गई। भजन-कीर्तन की जगह चीख-पुकार सुनाई देने लगी।