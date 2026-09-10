Kushinagar News: गर्भवती महिलाओं के कैंप में डॉक्टर नदारद, घंटों इंतजार

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कैंप में पहुंचीं पूजा गुप्ता, पूनम पटेल, गीता देवी और खुशबू ने बताया कि उन्हें चिकित्सक के इंतजार में काफी देर तक परिसर में खड़ा रहना पड़ा। सीएचसी में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। जांच के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। वहीं, गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए निर्धारित कक्ष की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। कमरे में सीमेंट और अन्य सामान रखा था। दरवाजे और खिड़कियां भी टूटी थी। महिलाओं ने जांच कक्ष को साफ-सुथरा और व्यवस्थित कराने की मांग की।महिलाओं ने कहा कि कि सीएचसी में महिला चिकित्सक की स्थायी तैनाती नहीं होने के कारण दूसरे स्थान से चिकित्सक की ड्यूटी लगाई जाती है। इससे कैंप के दौरान मरीजों को चिकित्सक का इंतजार करना पड़ता है। इस संबंध में सीएचसी प्रभारी डॉ. एपी गुप्ता ने बताया कि केंद्र पर महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं है। दूसरे स्थान से महिला चिकित्सक की ड्यूटी लगाई जाती है। कैंप में स्टाफ नर्स गर्भवती महिलाओं की जांच कर रही थीं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।