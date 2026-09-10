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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Sister-in-law dies after arriving to offer condolences on her brother's wife's death.

Kushinagar News: भाभी की मौत पर सांत्वना देने आई ननद की मौत

Thu, 10 Sep 2026 02:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:19 AM IST
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Sister-in-law dies after arriving to offer condolences on her brother's wife's death.
पिपरा कनक। तमकुही तहसील क्षेत्र के गंगुआ मठिया में भाभी की मृत्यु की सूचना पर सांत्वना देने आई 60 वर्षीय ननद की भी मौत हो गई। मृतका एसडीएम पीलीभीत राजकुमार बैठा की मां थीं।
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गंगुआ के टोला मठिया के आरपीएफ के रिटायर्ड दरोगा श्याम लाल की पत्नी की मंगलवार को मौत हो गई। इसकी सूचना पर श्याम लाल की बहन गोपालगंज जिले के कटेया थाना के दुहावना निवासी श्यामदेई पत्नी ललन प्रसाद सांत्वना देने मायके आई थीं। यहां उन्हें सदमा लग गया और उन्हें चक्कर आने लगा। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया। मेडिकल कालेज गोरखपुर में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। परिजनों के मुताबिक ननद और भौजाई में विशेष प्रेम था। भाभी की मृत्यु की सूचना से श्यामदेई दुखी हो गईं। भाभी को देखने के बाद ही उन्हें अटैक आ गया और उन्हें अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। आज दोनों का दाह संस्कार किया गया।
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