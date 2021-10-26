Kushinagar News: भाकपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, एसडीएम का सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Fri, 28 Aug 2026 02:02 AM IST
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तमकुहीराज। वामपंथी दलों से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं का निजी डेटा जुटाने और प्रदेश को सर्विलांस स्टेट (निगरानी राज्य) बनाने का आरोप लगाकर बृहस्पतिवार को भाकपा नेता परमहंस सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
आरोप है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस और स्थानीय इकाई (एलआईयू) भाकपा (माले) और वामपंथी आंदोलन से जुड़े नेताओं को धमकाकर उनका निजी डेटा मांग रही है। थानों से फोन कर, व्हाट्सएप संदेश भेजकर और प्रोफार्मा भेज कर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और बैंक खाते का विवरण, पारिवारिक वंशावली (फैमिली ट्री) और निजी संपर्काें की सूची मांगी जा रही हैं। मुरादाबाद, मथुरा, गोरखपुर, अयोध्या, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गाजीपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, कानपुर, बांदा आदि जिलों में यह प्रक्रिया जारी है। इस दौरान वीरेंद्र प्रसाद, लोरिक यादवए मनोरमा देवी, सवारिया देवी, आशा देवी, रामटहल प्रसाद, नसीम अंसारी आदि मौजूद रहे।
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आरोप है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस और स्थानीय इकाई (एलआईयू) भाकपा (माले) और वामपंथी आंदोलन से जुड़े नेताओं को धमकाकर उनका निजी डेटा मांग रही है। थानों से फोन कर, व्हाट्सएप संदेश भेजकर और प्रोफार्मा भेज कर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और बैंक खाते का विवरण, पारिवारिक वंशावली (फैमिली ट्री) और निजी संपर्काें की सूची मांगी जा रही हैं। मुरादाबाद, मथुरा, गोरखपुर, अयोध्या, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गाजीपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, कानपुर, बांदा आदि जिलों में यह प्रक्रिया जारी है। इस दौरान वीरेंद्र प्रसाद, लोरिक यादवए मनोरमा देवी, सवारिया देवी, आशा देवी, रामटहल प्रसाद, नसीम अंसारी आदि मौजूद रहे।
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