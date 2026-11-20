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तमकुहीराज थाना क्षेत्र के शिवसरया निवासी राधेश्याम सिंह (40) बुधवार शाम जरूरी सामान खरीदने बाइक से तमकुहीराज-वाराणसी हाईवे स्थित रामकोला चट्टी गए थे। सामान खरीदकर घर लौटते समय सामने से आ रहे एक अनियंत्रित बाइक सवार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। टक्कर में राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गए।मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां देर रात करीब 12 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।मृतक के चचेरे भाई विनोद सिंह राजपूत ने बताया कि राधेश्याम परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उनके परिवार में 14 वर्षीय बेटा और 11 वर्षीय बेटी हैं। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बच्चों के भविष्य को लेकर परिजन चिंतित हैं।थानाध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।