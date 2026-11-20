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बघौच मोड़ से महुअवा कांटा तक करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लगने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी।

डायवर्जन लागू तो कर दिया गया, लेकिन उसका पालन कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं दिखी। वाहन चालक निर्धारित रास्तों के बजाय अपनी सुविधा से गलत दिशा में घुसते रहे। डायवर्जन योजना के मुताबिक पिपरा रज्जब का कट खुला रहना था, लेकिन इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। बृहस्पतिवार को यातायात व्यवस्था की पड़ताल में कई जगह अव्यवस्था सामने आई। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के पिपरा रज्जब कट पर उत्तरी और दक्षिणी लेन में दो-दो जवान तैनात मिले। इनमें एक यातायात पुलिसकर्मी और दूसरा होमगार्ड था। वाहनों का दबाव बढ़ने पर यह व्यवस्था नाकाफी साबित हुई।

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संवाद न्यूज एजेंसी गुरवलिया बाजार (कुशीनगर)। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सात स्थानों पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था बनाई गई। बुधवार को पुलिस और एनएचएआई के अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद 19 नवंबर से नई यातायात व्यवस्था लागू करने का दावा किया था लेकिन बृहस्पतिवार को पहले ही दिन व्यवस्था की पोल खुल गई। फाजिलनगर में कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।