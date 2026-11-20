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मेडिकल कॉलेज के छाती एवं श्वास रोग विभाग की ओपीडी में बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक 110 मरीज पहुंचे। फिजिशियन डॉ. सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इनमें 30 मरीज ऐसे थे, जिनका अस्थमा पहले नियंत्रित था, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ उनकी परेशानी फिर शुरू हो गई है। कई मरीज चिकित्सकीय सलाह के बावजूद दवाओं और सावधानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे उनकी दिक्कत बढ़ रही है।उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में धुंध और धुएं के सूक्ष्म कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचते हैं। इससे अस्थमा के मरीजों की श्वास नलियां सिकुड़ने लगती हैं और सांस लेने में परेशानी होती है। सर्दी और खांसी भी ऐसे मरीजों की दिक्कत बढ़ा देती है।सांस लेने में परेशानी के सात मरीज भर्ती : मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले 24 घंटे में सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा की शिकायत वाले करीब सात मरीजों को भर्ती करना पड़ा। 10 बेड के आईसीयू वार्ड में बृहस्पतिवार को पांच मरीज भर्ती थे।