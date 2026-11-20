विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम में बदलाव का असर जनजीवन के साथ खेती-किसानी पर भी पड़ सकता है। सुबह कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। वहीं, तापमान में गिरावट से बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चिकित्सकों के अनुसार, ठंड से बचाव के लिए सुबह और शाम गर्म कपड़े पहनने चाहिए। तापमान में अचानक बदलाव से सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है।जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर रबी फसलों पर भी पड़ेगा। गेहूं की बुवाई कर चुके किसानों के लिए तापमान में गिरावट अनुकूल हो सकती है, लेकिन अधिक कोहरा और पत्तियों पर लंबे समय तक नमी रहने से फसलों में रोग लगने की आशंका रहती है। सरसों और आलू की फसल में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसानों को खेतों में जलभराव रोकने और फसलों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी गई है।कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया के प्रभारी डॉ. नवीन प्रताप सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में हवा की दिशा और गति के साथ तापमान में भी बदलाव होगा। अगले तीन से चार दिनों में तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है।