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बुद्ध विहार के मुख्य भंते डॉ. भिक्खु नंद रतन महाथेरो ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह छह बजे बुद्ध विहार से महापरिनिर्वाण स्थली तक धम्म यात्रा से होगी। इसके बाद बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील, सुत्त पाठ और धम्म देशना होगी। सुबह 11:30 बजे भिक्षु संघ को भोजन दान और दोपहर 12:30 बजे कठिन चीवर दान एवं संघदान किया जाएगा। सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।उन्होंने बताया कि बौद्ध परंपरा में वर्षावास की समाप्ति के बाद भिक्षु संघ को चीवर (वस्त्र) अर्पित करने की परंपरा है। कठिन चीवर दान त्याग, करुणा, श्रद्धा और उदारता का प्रतीक माना जाता है। इससे श्रद्धालु भिक्षु संघ के प्रति सम्मान प्रकट करने के साथ उनके आवश्यक वस्त्रों की व्यवस्था में सहयोग करते हैं।