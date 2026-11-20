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कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही के निर्देश पर डीएम संजय चौहान ने संबंधित विभागों को आयोजन की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मेले में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना, रेशम, सहकारिता, सिंचाई, विद्युत और ग्राम्य विकास सहित विभिन्न विभागों के प्रदर्शनी मंडप लगाए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसानों को तकनीकी जानकारी और उपयोगी सुझाव देंगे।डीएम ने उप कृषि निदेशक को जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रत्येक विकासखंड से प्रतिदिन 40 किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा पेयजल समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।