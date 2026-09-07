Kushinagar News: भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्षों का किया स्वागत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:06 AM IST
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पकवाइनार/फाजिलनगर/सुकरौली। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जय प्रकाश शाही और राधेश्याम पांडेय का रविवार को फाजिलनगर, सुकरौली और हेतिमपुर टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। दोनों नेताओं को फूल-मालाओं से लाद दिया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर राव, राजेश राव, बच्चा सिंह, मुकुल वर्मा, धनंजय मणि त्रिपाठी, अविनाश पांडेय, प्रिंस राव, डिंपल पांडेय, जितेंद्र राव, मंजीत सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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