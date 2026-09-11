Kushinagar News: पदनाम का बोर्ड नहीं मिलने पर जेडीसी ने जताई नाराजगी

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जेडीसी प्रेम प्रकाश तिवारी बृहस्पतिवार को दिन के करीब तीन बजे कोटवा स्थित ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने बाल विकास परियोजना कार्यालय, पंचायत कार्यालय और बीडीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों के टेबल पर पदनाम बोर्ड नहीं लगे होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी कर्मचारियों के टेबल पर पदनाम बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए।उन्होंने ब्लॉक परिसर में बने तालाब का भी अवलोकन किया। परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता जताई। उन्होंने खाली पड़ी जगहों को चिह्नित कर वहां फलदार और छायादार पौधे लगाने का सुझाव दिया, ताकि ब्लॉक परिसर में हरियाली बढ़ाई जा सके। जेडीसी ने सभी पदेन कर्मचारियों को नियमित रूप से गांवों का भ्रमण करने और भ्रमण की आख्या रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षेत्र में रहने से जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। साथ ही योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। इस दौरान एडीओ पंचायत रविंद्र प्रसाद, रमेश तिवारी, शत्रुघ्न चौधरी, मनरेगा रघुनंदन सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद