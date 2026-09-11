Kushinagar News: कोटेदार के चयन के विरोध में किया प्रदर्शन

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बृहस्पतिवार को चुनाव अधिकारी पीआरडी बीओ आदर्श कुमार, एडीओ सुनील सिंह और सचिव शंभू यादव की देखरेख में प्राथमिक विद्यालय परिसर में चुनाव कराया गया। व्यास गौतम निर्विरोध कोटेदार चुने गए। ग्रामीणों की एक टोली पंचायत भवन पर चुनाव के उम्मीद में थी।टोली में शामिल ग्रामीणों के मुताबिक प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत से विद्यालय परिसर में चुनाव कराया जाता है, जबकि पंचायत भवन में होना चाहिए। इसको लेकर पंचायत भवन विरोध-प्रदर्शन हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। चुनाव प्रक्रिया के विरोधी एसडीएम से मिले और नए सिरे से चुनाव की मांग की।विद्यालय परिसर में चुनाव कराए जाने के सवाल पर गांव के एक पक्ष ने बताया कि पंचायत भवन हाईवे के करीब है। यहां बड़ी संख्या में लोगों का एकत्र होना सुरक्षित नहीं जबकि विद्यालय परिसर में काफी जगह है।