Kushinagar News: शादी से इन्कार पर प्रेमी के घर पहुंची युवती, प्राथमिकी दर्ज

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युवती बृहस्पतिवार को सुबह पड़ोस के गांव बालचंद्र छपरा के सजातीय शहजाद के घर पहुंच गई। युवती को घर के अंदर देखकर युवक के परिजन सकते में आ गए। कुछ ही देर में हंगामा शुरू हो गया और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर आई पुलिस युवती और युवक दोनों को थाने ले आई थी। युवती ने करीब छह दिन पहले थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि युवक का करीब तीन वर्ष से उसके घर आना-जाना था।आरोप है कि युवक ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। करीब 20 दिन पूर्व युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो उसने इन्कार कर दिया। विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट दर्ज की गई। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी शहजाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अभिनव मिश्रा ने बताया कि आरोपी को जेल भिजवा दिया गया। संवाद