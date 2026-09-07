Kushinagar News: ट्रक की टक्कर से टूटा बिजली का पोल, 15 घंटे गुल रही आपूर्ति

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जानकारी के अनुसार, ब्रान लदा ट्रक रामकोला से कसया होते बिहार जा रहा था।शनिवार देर रात सेमरी गांव के पास ट्रक अनियंत्रित हो गया। सड़क किनारे के पोल को तोड़ते हुए ट्रक पलट गया। हादसे के बाद चालक भाग गया। देर रात आवागमन कम होने के कारण सड़क पर कोई दूसरा वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था। ट्रक की टक्कर से टेकुआटार उपकेंद्र को जाने वाली लाइन का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलने पर बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कराया। करीब 15 घंटे की मशक्कत के बाद रविवार दोपहर बाद आपूर्ति बहाल हो सकी। बिजली आने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।कुछ दिन पहले भी पलटा था ट्रेलर, गई थी युवक की जानकसया। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी स्थान पर कुछ दिन पहले गेहूं लदा ट्रेलर भी पलट गया था। उसके नीचे दबने से भठही बाबू के अर्जुन यादव की मौत हो गई थी। लगातार हो रहे हादसों से रामकोला-कसया मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग पर कई तीब्र मोड़ हैं। इसके बावजूद पर्याप्त चेतावनी संकेतक नहीं लगाए गए हैं। इससे वाहन चालकों को हादसे का खतरा बना रहता है। लोगों ने मार्ग पर पर्याप्त संकेतक लगाने के साथ सुरक्षा के अन्य इंतजाम कराने की मांग की है। संवादअनियमित आपूर्ति से लोगों में नाराजगीउजारनाथ। करीब एक सप्ताह से बिजली व्यवस्था बदहाल है। क्षेत्र रिकेश प्रसाद, रविशंकर, प्रभुनाथ, रमेश कुमार, अजय गुप्ता और अब्दुल्लाह आदि का कहना है कि दिन हो या रात, बार-बार बिजली गुल हो रही है। अवर अभियंता फोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि कर्मचारियों की ओर से फाल्ट चेक किए जाने की बात कहकर समस्या टाल दिया जा रहा है। लोगों ने चेताया कि यदि शीघ्र बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरूस्त नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जेई पंकज गुप्ता ने बताया कि बरसात के कारण इन दिनों फाल्ट की समस्या बढ़ गई है। सुचारु आपूर्ति के लिए पेड़ों की टहनियों की कटाई कराई जा रही है। संवाद