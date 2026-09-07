Kushinagar News: अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मानित हुए शिक्षक-छात्र
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:01 AM IST
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पडरौना। भारत विकास परिषद तथागत शाखा की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।
वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरुजनों के सम्मान और छात्रों के उत्साहवर्धन से शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। इसके बाद परिषद अध्यक्ष प्रदीप चहाड़िया, सचिव विपिन मल्ल, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ला और प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने शिक्षकों व छात्रों को सम्मानित किया।
इस दौरान रश्मि श्रीवास्तव, विनीता गुप्ता, डॉ. सुनीता पांडेय, डॉ. नीरेन पांडेय, सतीश जिंदल, संजय मारोदिया, मीनू जिंदल, राकेश त्रिपाठी, मार्कंडेय गौतम, मदन मोहन पांडेय, साधु शरण पांडेय, दुर्गा दयाल तिवारी, शैलेश कुमार उपाध्याय, विनोद मणि त्रिपाठी, मुकेश नाथ तिवारी आदि मौजूद रहे।
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वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरुजनों के सम्मान और छात्रों के उत्साहवर्धन से शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। इसके बाद परिषद अध्यक्ष प्रदीप चहाड़िया, सचिव विपिन मल्ल, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ला और प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने शिक्षकों व छात्रों को सम्मानित किया।
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इस दौरान रश्मि श्रीवास्तव, विनीता गुप्ता, डॉ. सुनीता पांडेय, डॉ. नीरेन पांडेय, सतीश जिंदल, संजय मारोदिया, मीनू जिंदल, राकेश त्रिपाठी, मार्कंडेय गौतम, मदन मोहन पांडेय, साधु शरण पांडेय, दुर्गा दयाल तिवारी, शैलेश कुमार उपाध्याय, विनोद मणि त्रिपाठी, मुकेश नाथ तिवारी आदि मौजूद रहे।
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