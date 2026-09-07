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Kushinagar News: हरतालिका तीज पर हरे रंग की साड़ियों की डिमांड

Mon, 07 Sep 2026 02:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:05 AM IST
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Demand for green sarees on Hartalika Teej
पडरौना। हरतालिका तीज को लेकर बाजार में महिलाओं की खरीदारी बढ़ गई है। सुहाग की सलामती और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखे जाने वाले इस व्रत में हरे रंग की साड़ियों की विशेष मांग देखने को मिल रही है। कपड़ा दुकानों पर हरे रंग की साड़ियों की अलग-अलग डिजाइन और रेंज उपलब्ध हैं। महिलाएं अपनी पसंद और बजट के अनुसार साड़ियों की खरीदारी कर रही हैं।
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शहर के प्रमुख कपड़ा बाजारों में इन दिनों तीज को लेकर रौनक बढ़ गई है। दुकानदारों ने भी महिलाओं की पसंद को देखते हुए हरे रंग की साड़ियों की विभिन्न वैरायटी मंगाई है। इनमें सामान्य बजट से लेकर महंगी और डिजाइनर साड़ियां शामिल हैं। दुकानदार अखिलेश अग्रहरी, रमेश अग्रवाल, सज्जन अग्रस्वाल, संजय टिबड़ेवाल आदि का कहना है कि तीज नजदीक आने के साथ ही बिक्री में तेजी आई है। खासकर हरे रंग की साड़ियों के साथ मैचिंग ब्लाउज और अन्य शृंगार सामग्री की भी मांग बढ़ी है।
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दुकानदारों ने बताया कि त्योहार को देखते हुए 500 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक रेंज में साड़ियां उपलब्ध हैं। अधिकतर महिलाएं 1500 से 2000 रुपये तक जड़ी वाली साड़ियां पसंद कर रही हैं। पहनने में सुविधा के साथ आकर्षक लुक के कारण हल्की साड़ियों की मांग सबसे अधिक है। बाजार में हरे रंग के साथ लाल, सुनहरे और अन्य रंगों के बॉर्डर वाली साड़ियां भी महिलाओं को खूब पसंद आ रही हैं।
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खरीदारी करने पहुंची सुनीत देवी, प्रियंका मिश्रा, पलक सिंह, महिला देवी आदि ने बताया कि तीज के पर्व पर हरे रंग की साड़ी पहनने की परंपरा और पसंद दोनों के कारण इसकी खरीदारी कर रही हैं। कई महिलाएं पारंपरिक डिजाइन पसंद कर रही हैं, जबकि युवतियां हल्की और नए डिजाइन वाली साड़ियों को प्राथमिकता दे रही हैं।
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