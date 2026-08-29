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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   273 shooters took aim and showcased their skills at the National Shooting Championship.

Kushinagar News: 273 निशानेबाजों ने साधा लक्ष्य, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दिखाया हुनर

Sat, 29 Aug 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:16 AM IST
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273 shooters took aim and showcased their skills at the National Shooting Championship.
- महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक आठ रीजन के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा
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गोरखपुर। सेंट जूड्स स्कूल मोहद्दीपुर में चल रही सातवीं सीआईसीई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शुक्रवार को देशभर से पहुंचे युवा निशानेबाजों ने सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड रीजन के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। शनिवार को चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला होगा।

प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न आयु वर्गों में कुल 273 खिलाड़ियों ने निशाना साधा। इनमें अंडर-14 में 98, अंडर-17 में 103 और अंडर-19 वर्ग में 72 प्रतिभागी शामिल रहे। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों में लक्ष्य पर पकड़ बनाने और बेहतर स्कोर हासिल करने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सेंट जूड्स स्कूल के प्रिंसिपल डेविड जॉर्ज साइरिल और रीजनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर दिनभर प्रतियोगिता स्थल पर मौजूद रहे।
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