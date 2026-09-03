Kushinagar News: 18 करोड़ से बनेगा हास्टल,छात्राओं को होगी सहूलियत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:48 AM IST
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पडरौना। समाज कल्याण विभाग की ओर से तीन विधानसभा क्षेत्रों में तीन गर्ल्स हास्टल का निर्माण कराया जाएगा। एक हास्टल पर छह करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 100 छात्राएं निवास करेंगी। सदर विधानसभा क्षेत्र में जमीन मिल गई है। शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। हाटा और कसया विधानसभा क्षेत्र में जमीन नहीं मिली है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग में काफी दिनों से बजट पड़ा है।
हाटा, कसया और पडरौना विधानसभा क्षेत्र की एससी-एसटी के छात्राओं के लिए कोई हास्टल नहीं था। शासन की ओर से समाज कल्याण विभाग को बजट भेजा गया था लेकिन जिम्मेदारों के रुचि नहीं लेने से कोई पहल नहीं हो रही थी। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के प्रस्ताव पर शासन ने हास्टल निर्माण की मंजूरी दी है। हाटा और कसया क्षेत्र में हास्टल के लिए जमीन के लिए दोनों एसडीएम को पत्र भेजा गया है।
पडरौना तहसील प्रशासन की ओर से जमीन उपलब्ध करा दी गई है। जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। हास्टल का निर्माण हो जाने से छात्राओं को रह कर पढ़ाई करने में सहूलियत होगी। समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव ने बताया कि पडरौना तहसील में जमीन मिल गई है। जल्द ही यहां निर्माण शुरू होगा। बाकी दो विधानसभा क्षेत्रों में जमीन के लिए एसडीएम को पत्र भेजा गया है।
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हाटा, कसया और पडरौना विधानसभा क्षेत्र की एससी-एसटी के छात्राओं के लिए कोई हास्टल नहीं था। शासन की ओर से समाज कल्याण विभाग को बजट भेजा गया था लेकिन जिम्मेदारों के रुचि नहीं लेने से कोई पहल नहीं हो रही थी। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के प्रस्ताव पर शासन ने हास्टल निर्माण की मंजूरी दी है। हाटा और कसया क्षेत्र में हास्टल के लिए जमीन के लिए दोनों एसडीएम को पत्र भेजा गया है।
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पडरौना तहसील प्रशासन की ओर से जमीन उपलब्ध करा दी गई है। जल्द ही यहां निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। हास्टल का निर्माण हो जाने से छात्राओं को रह कर पढ़ाई करने में सहूलियत होगी। समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव ने बताया कि पडरौना तहसील में जमीन मिल गई है। जल्द ही यहां निर्माण शुरू होगा। बाकी दो विधानसभा क्षेत्रों में जमीन के लिए एसडीएम को पत्र भेजा गया है।
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