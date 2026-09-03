Kushinagar News: कान्हा की पोशाकों से सजा बाजार, नटखट गोपाल के लिए बढ़ी खरीदारी

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कान्हा की पोशाक में धोती-कुर्ता, पीतांबर, कुर्ता-धोती सेट के साथ आकर्षक प्रिंट वाली ड्रेस लोगों को खूब पसंद आ रही है। कई दुकानों पर ड्रेस के साथ मुकुट, मोरपंख, बांसुरी, हार, बाजूबंद, कड़े और कमरबंद का सेट भी रखा गया है। अभिभावक बच्चों की पसंद और बजट के अनुसार इनकी खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार अब साथ बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। बच्चों को कान्हा का रूप देने के लिए सिर्फ ड्रेस ही नहीं, बल्कि मुकुट और बांसुरी की भी खूब खरीदारी हो रही है।कुछ दुकानों पर कान्हा की पूरी वेशभूषा एक साथ पैक कर बेची जा रही है, जिससे अभिभावकों को अलग-अलग सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। छोटे बच्चों के लिए हल्के कपड़े और आरामदायक डिजाइन वाली ड्रेस की मांग अधिक है। दुकानदार अखिलेश अग्रहरी, कौस्तुभ चाहाड़िया, जगदंबा टिबड़ेवाल, रमेश अग्रवाल ने बताया कि जन्माष्टमी से पहले के दो-तीन दिनों में कान्हा की पोशाकों की मांग सबसे अधिक रहती है। इस बार बच्चों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली ड्रेस पहले से मंगाई गई हैं। अभिभावक भी बच्चों को कृष्ण रूप में सजाने को लेकर उत्साहित हैं। बाजार में बढ़ी यह मांग जन्माष्टमी के त्योहार की रौनक को और बढ़ा रही है।ऑनलाइन बाजार में भी विकल्पकान्हा की ड्रेस की खरीदारी अब केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है। कई लोग ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों के लिए पोशाक मंगा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग डिजाइन, रंग और साइज में ड्रेस उपलब्ध होने के कारण अभिभावक घर बैठे पसंद का परिधान चुन रहे हैं। कई जगह ड्रेस के साथ मुकुट, बांसुरी और अन्य श्रृंगार सामग्री का पूरा सेट भी उपलब्ध है। संवाद