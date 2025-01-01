Kaushambi News: घरवालों से नाराज युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी, पुलिस ने सुरक्षित उतारा

विज्ञापन

चरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली यह युवती शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे सिकंदरपुर बजहा गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ी थी। घरवालों से उसकी नाराजगी प्रेम विवाह को लेकर थी। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। संदीपनघाट थाना प्रभारी नागेंद्र नागर भी पुलिस टीम के साथ वहां मौजूद थे।पुलिसकर्मियों ने युवती को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6:30 बजे युवती को सकुशल नीचे उतारा गया।पुलिस ने युवती को थाने ले जाकर पूछताछ कीथाना प्रभारी नागेंद्र नागर ने बताया कि युवती को टावर से सुरक्षित उतार लिया गया है। मौके पर उसकी बड़ी बहन और भाई भी आ गए थे। पुलिस युवती को उसके घरवालों के साथ थाने ले गई। इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।