Kaushambi News: घरवालों से नाराज युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी, पुलिस ने सुरक्षित उतारा
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 17 Oct 2026 01:09 AM IST
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संदीपनघाट क्षेत्र के सिकंदरपुर बजहा गांव में शुक्रवार को एक युवती प्रेम विवाह की बात पर घरवालों से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची।
चरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली यह युवती शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे सिकंदरपुर बजहा गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ी थी। घरवालों से उसकी नाराजगी प्रेम विवाह को लेकर थी। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। संदीपनघाट थाना प्रभारी नागेंद्र नागर भी पुलिस टीम के साथ वहां मौजूद थे।
पुलिसकर्मियों ने युवती को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6:30 बजे युवती को सकुशल नीचे उतारा गया।
पुलिस ने युवती को थाने ले जाकर पूछताछ की
थाना प्रभारी नागेंद्र नागर ने बताया कि युवती को टावर से सुरक्षित उतार लिया गया है। मौके पर उसकी बड़ी बहन और भाई भी आ गए थे। पुलिस युवती को उसके घरवालों के साथ थाने ले गई। इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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चरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली यह युवती शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे सिकंदरपुर बजहा गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ी थी। घरवालों से उसकी नाराजगी प्रेम विवाह को लेकर थी। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। संदीपनघाट थाना प्रभारी नागेंद्र नागर भी पुलिस टीम के साथ वहां मौजूद थे।
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पुलिसकर्मियों ने युवती को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद शाम 6:30 बजे युवती को सकुशल नीचे उतारा गया।
पुलिस ने युवती को थाने ले जाकर पूछताछ की
थाना प्रभारी नागेंद्र नागर ने बताया कि युवती को टावर से सुरक्षित उतार लिया गया है। मौके पर उसकी बड़ी बहन और भाई भी आ गए थे। पुलिस युवती को उसके घरवालों के साथ थाने ले गई। इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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