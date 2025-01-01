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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kaushambi News ›   Officials stirred into action following the news report; they visited the village to assess water availability.

Kaushambi News: खबर छपी तो जागे अफसर, गांव पहुंचकर जांची पानी की उपलब्धता

Sat, 17 Oct 2026 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Sat, 17 Oct 2026 01:16 AM IST
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Officials stirred into action following the news report; they visited the village to assess water availability.
शुक्रवार के अंक में प्रका​शित समस्या की खबर। संवाद
अमर उजाला में ‘9.45 करोड़ खर्च.... 50 हजार लोगों को शुद्ध पानी का इंतजार’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी हरकत में आ गए।
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शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता संदीप कुमार सिंह के साथ बैंगवा फतेहपुर में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने काम शेष काम पूरे कराकर शत प्रतिशत लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा।

अधिकारियों ने नलकूप की बोरिंग, पंप हाउस और उच्च जलाशय का जायजा लिया। मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों का दावा है कि निरीक्षण के दौरान नलकूप की बोरिंग का काम पूरा मिला। पंप हाउस और उच्च जलाशय का निर्माण भी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 14.468 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 734 घरों को कनेक्शन दिए गए हैं। संवाद

शुक्रवार के अंक में प्रकाशित समस्या की खबर। संवाद

शुक्रवार के अंक में प्रकाशित समस्या की खबर। संवाद

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