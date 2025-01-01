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नहर पार बसी आबादी का पंद्रह साल पुराना खड़ंजा उखड़ गया है। दलित बस्ती, राजू के घर से अमर के घर तक और प्राथमिक विद्यालय जाने वाला रास्ता भी जर्जर है। पाल बस्ती के रास्ते की मरम्मत भी वर्षों से नहीं हुई है। बरसात में इन रास्तों से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। गांव को कागजों पर खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।हालांकि, खन्ना, राकेश, विनोद, मैकू, प्रमोद, लवकुश, सोहन और मोहन जैसे कई पात्र परिवारों को अब तक शौचालय नहीं मिले हैं। इन परिवारों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है।बुनियादी सुविधाओं का अभावदलित बस्ती में बिजली के खंभे भी नहीं हैं। इस वजह से करीब बीस घरों के लोग बांस-बल्ली के सहारे केबल बांधकर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव में कई परिवारों को शौचालय नहीं मिले हैं, जबकि इसे खुले में शौच से मुक्त बताया गया है। सड़कें भी बदहाल हैं, जिससे आवागमन में परेशानी होती है। जलनिकासी और खराब हैंडपंप की समस्या भी बनी हुई है।ग्रामीणों की बातगांव में अब भी कई परिवार शौचालय लाभ योजना से वंचित हैं। पात्र होने के बाद भी उन्हें शौचालय नहीं मिला। गांव के कई रास्ते,हैंडपंप भी खराब हैं।फोटो -सजनलालकई बार शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, प्रधान सचिव के यहां भी चक्कर लगाया,आज तक शौचालय नहीं मिला। घर की बहू बेटियां बाहर जाती हैं।फोटो - रामभवन15 साल पहले घर के सामने खड़ंजा बना था। अन्य रास्ते ऊंचाई पर बन गए, जिससे सामने बने खड़ंजे से बरसात का पानी नहीं निकल पाता। बस्ती भर जाता है।फोटो - मान सिंहवर्जनगांव में जो भी समस्या है, उसे दूर कराया जाएगा। जो भी पात्र लाभार्थी मिलेंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जायेगा। अन्य कमियां भी दूर कराई जाएंगी।सुरेश कुमार राय, बीडीओ, नेवादा